Mort par électrocution de deux détenus : Le garde des sceaux à Rebeuss cet après-midi

Suite au décès de deux détenus, le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, se rend cet après-midi à la prison de Rebeuss, informent ses services. Pour rappel, Mardi dernier deux détenus sont morts à la chambre 11 de la maison d’arrêt et de correction de Rebeuss. Il s’agissait de Cheikh Ndiaye âgé de 18 ans et de Babacar Mané 19 ans. L’autopsie réalisée afin de déterminer la cause de ces décès a conclu à une mort par électrocution.