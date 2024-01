Montage comité électoral BBY à Yoff : l’activité vire à l’incident et à la guéguerre entre partisans de Mamadou Guèye et Abdoulaye Diouf Sarr

Le montage du comité électoral de BBY à Yoff a viré à l’incident, ce dimanche, alors que les responsables de la coalition prenaient part à l’activité. Ces derniers, à la place d’une installation, ont assisté à une bataille rangée entre partisans de Abdoulaye Diouf Sarr et de Mamadou Guèye.



Aussitôt après la mésaventure, le dernier nommé a tenu à apporter des précisions sur l’incident et accuse le camp d’en face de sabotage de l’activité. Conseiller juridique à la délégation générale des pôles urbains de Diamniadio-Lac Rose, Mamadou Guèye a également démenti l’installation du comité électoral de BBY dans la commune, contrairement à ce qui a été relayé à travers la presse.



Son convoi qui a échappé belle à une embuscade, s’en est sorti avec un véhicule caillassé, a-t-il expliqué. Il annonce ainsi une plainte dès ce lundi et interpelle le Premier ministre et candidat de la coalition pour qu'il regarde de plus près la situation de BBY dans la commune de Yoff.



« Nous voulons que Amadou Ba discute avec les responsables de Yoff. Ce qui est clair est que nous n’accepterons pas que Abdoulaye Diouf Sarr soit notre coordinateur à Yoff », a indiqué Mamadou Guèye.