Mohamed Ndiaye «Rahma» : «Le Saloum appartient à Macky Sall»

Parrain du meeting de remobilisation "Taakussanou Saloum" organisé par Me Nafissatou Diop Cissé, Mohamed Ndiaye «Rahma» a déclaré au micro de Dakaractu et en direct que le Saloum appartient au Président Macky Sall.

A en croire Ndiaye «Rahma», "Me Nafissatou Diop est une personnalité importante pour Kaolack. Elle se bat tous les jours pour la réélection du président Macky Sall en 2019. Je suis rassuré aujourd'hui parce que ce qu'on veut faire pour le président Macky Sall, ce n'est pas en restant ici pour parler qu'on le fera. Il faut des actions comme celles de Me Nafissatou Diop Cissé pour concrétiser notre volonté de faire gagner le président Macky Sall au premier tour en février 2019. Je le dis et je le répète, Saloum appartient au Président Macky Sall. Tous les jours, les actions que je mène ne visent qu'à réélire le président Macky Sall. C'est ma seul et unique préoccupation".