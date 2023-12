Modou Fall des Patriotes de l'APR tacle Mame Mbaye Niang

Suite aux déclarations de l'ancien ministre du tourisme, Mame Mbaye Niang, par ailleurs membre de l'APR dans une télé de la place, le coordonnateur des "patriotes de l'APR" à Thiès, Modou Fall n'a pas pris deux chemins pour répondre à ce dernier. "Ce 21 décembre 2024, l'histoire retiendra que le camarade Amadou Bâ, choix de cœur et de raison du Président Macky Sall et de la grande coalition BBY, a été investi solennellement comme candidat unique et adulé par les sénégalais dans leur écrasante majorité. Petit-fils de Thierno Souleymane Baal, cadre supérieur dans l'administration sénégalaise aimé et respecté de tous, fidèle parmi les fidèles du Président Macky Sall, il est l'illustration. En atteste sa fameuse phrase quand il a été interpellé sur sa relation politique avec le Président Macky Sall", explique Modou Fall. Qui ajoute : "M. Niang avait dit qu'il n'avait pas une relation à géométrie variable avec le président Sall. Aujourd'hui, marchant vers son destin présidentiel que nul ne peut combattre face à une telle volonté divine, l'APR et ses alliés investissent le président Amadou Ba.

Ce même jour, la bave de la vipère comploteuse et sans venin car étant stérile et nain politique tente de saborder l'investiture du président Amadou Bâ". De son avis, Mame Mbaye Niang, est méprisé par les sénégalais car, traînant, dira-t-il, beaucoup de tares politiques. "À vous Mame Mbaye Niang, votre groupe, tapi dans l'ombre et qui fait tout pour déstabiliser le président Amadou Bâ, sachez que ce que vous n'avez pas réussi avant, vous ne le réussirez jamais. Parce que, je suis sûr qu'Allah le Tout Puissant a déjà décidé de vous dire qu'Amadou Bâ n'a pas réuni l'électorat du Président et que le 2 avril 2024, le Président Macky Sall passera le pouvoir au président Amadou Bâ et partira". Selon lui, toute la mouvance présidentielle doit se réunir comme un seul homme pour affronter les défis futurs. "Apéristes et mackystes, c'est à nous de nous unir derrière le président Amadou Bâ par devoir et honnêteté vis-à-vis du Président Macky Sall. Mame Mbaye, je vous rappelle que vous étiez dans la salle quand tout Benno a donné carte blanche au Président Macky Sall pour choisir le candidat Amadou Bâ. N'attend pas, aujourd'hui, pour parler", crache-t-il. S'agissant de la déclaration faite par Mame Mbaye Niang sur la situation politique à Thiès, Modou Fall souligne : "Pour vos dires infondés sur une manque de considération aux responsables de Thiès, je vous rectifie. En effet, lors de la visite du Président, Amadou Bâ à Thiès, l'engagement et la détermination affichés par les responsables de Thiès accompagnant le PM durant les jours qu'il a passés à Thiès et les audiences accordées par le PM aux maires de Thiès prouvent que vos paroles sont infondées et dépourvues de pertinence et plutôt tournées vers la manipulation et une tentative vouée à l'échec pour nuire au PM Amadou Bâ. Car tous les responsables du département de Thiès s'étaient mobilisés derrière le président Amadou Bâ".