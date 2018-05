Modi Guiro : " Il nous faut engager une réforme du système de rémunération et d'indemnisation basé sur l'équité la justice et la transparence ".

Le secrétaire général de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (CNTS) s'est félicité des efforts que le chef de l'État et son gouvernement ont déployés pour améliorer les conditions de travail et d'existence des masses laborieuses du Sénégal. Dans la même veine, Mody Guiro invitera les autorités à engager une réforme du système de rémunération et d'indemnisation basé sur l'équité, la justice et la transparence.