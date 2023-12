Modernisation des Daara / Le chef de l’État liste les réalisations : « 78 construits, 99 réhabilités, une subvention annuelle et évolutive de 6 milliards de francs »

Le chef de l’État a présidé la 2e édition de la journée nationale des Daara. Une occasion pour Macky Sall de décliner les réalisations avec des efforts qui ont abouti à la construction de 78 daara modernes dans plusieurs régions et la réhabilitation de 99 autres qui étaient déjà fonctionnels.



Parallèlement, il y’a l’accompagnement de 603 daara, y compris des daara préscolaires, qui a permis de relever sensiblement le niveau de vie scolaire de 33 880 bénéficiaires directs en accès et en qualité.Toujours dans le souci d'améliorer l'offre d'éducation dans les daara, le chef de l’État rappelle que le gouvernement à travers son ministère de l’Education nationale, pilote l’opérationnalisation d’un curriculum des Daara modernes (CDM) en fournissant divers supports et manuels pédagogiques, mais aussi des exemplaires du Saint Coran.



Pour les intervenants adultes, l’Inspection des Daara nouvellement érigée en Direction nationale a piloté un vaste programme de renforcement des capacités professionnelles des acteurs. De plus, l’État a procédé au recrutement et à la formation de 665 prestataires de services pour les daara. Le président fait savoir, dans son discours que « la problématique de la gestion des Daara a connu des avancées significatives avec la signature d'un accord-cadre pour la promotion des daara, soutenu par un projet de loi portant statut du daara au Sénégal.



Le président rappelle que depuis 2022, le gouvernement s'est engagé dans une mobilisation nationale pour les Daara, en prévoyant « le recrutement final de 650 maîtres coraniques dans la fonction publique d'ici la fin de l'année 2023, avec plus des 2/3 déjà bénéficiaires de salaires ». En outre, « une subvention annuelle qui est par ailleurs évolutive, de 6 milliards d FCFA a été accordée, dont un milliard est spécifiquement dédié à une dotation en riz afin de contribuer à la prise en charge alimentaire des « Ndongo Daara » et de leurs maîtres ( pour limiter les effets néfastes de la mendicité) » ajoute le chef de l’État qui rappelle que la Haute Autorité du Waqf a initié un projet dénommé « Waqf CMU-Daara » qui vise à financer, sur fonds propres à hauteur de 124.950.000 FCFA, l’enrôlement annuel au programme national de Couverture maladie universelle de 100.000 « Ndongo Daara » (enfants talibés) ainsi que 10.000 maîtres coraniques et leurs familles (1 conjoint et 2 enfants) et 700 « Ndeyou Daara » (marraines). La part de l’État s’établirait ainsi à 387.450.000 FCFA, soit un total de 512.400.000 FCFA. L’opérationnalisation du « Waqf CMU-Daara » à partir du mois d’août 2023 a permis d’enrôler sur la base de critères de vulnérabilité 59.506 bénéficiaires, dont 53.010 « Ndongo Daara », 1.743 maitres coraniques, 2.911 enfants de maitres coraniques, 1.554 conjoints et 288 « Ndeyou Daara ».



Une couverture qui a impacté, à la date du 8 décembre 2023, « 1.541 Daara répartis dans 38 départements sur les 46 que compte le Sénégal » précise le chef de l’État.