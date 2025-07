Mobilisation à Ourossogui : Une marée humaine se déchaîne pour exiger la libération de Farba Ngom

Ce samedi, Ourossogui est aux couleurs rouges! Visiblement insatisfaites de la détention de leur responsable politique et ami, les populations sont sorties en masse pour exprimer leur désapprobation. Dans les rues de Ourossogui, c’est une marée humaine, arborant des brassards rouges qui scande le nom du député-maire des Agnam : « Libérez Farba!! Libérez Farba!! » entend-on venant de la clameur populaire qui estime injuste « cette détention qui ne s’explique pas et encore plus, au moment où l’expertise médicale a confirmé « la nécessité de la libération de Farba dont l’état de santé est incompatible à la vie carcérale... »