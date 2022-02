Mise en œuvre du PASE/SENELEC à Kédougou : La nouvelle vie après le passage du projet racontée par les bénéficiares.

C'est plus de 700 km qui ont été parcourus par la Senelec accompagnée de son principal partenaire la Banque mondiale pour la supervision des réalisations du projet d'appui au secteur de l'électricité dans sa phase 2. La mission s'est achevée dans la région de Kédougou où plusieurs familles ont été couvertes en électricité. Une véritable bouffée d'oxygène pour ces familles restées pendant des décennies dans ce calvaire. Elles menaient certes plusieurs activités pour au moins subvenir à leurs besoins, mais c'est en dehors des conditions idoines qui leur permettraient de pouvoir le faire et obtenir des résultats probants. Dans cette maison dans la région orientale, cette vieille dame n'en croit toujours pas ses yeux.



Face aux missionnaires de la Banque mondiale, elle informe avoir vu sa situation changer avec l'arrivée de l'électricité. : Je suis heureuse de recevoir cette denrée qui a changé notre vie. Nous n'avions jamais imaginé que des gens viendraient ici pour nous sortir de l'obscurité. Je remercie la Senelec avec son projet PASE ainsi qu'à la Banque mondiale et tous les autres partenaires" se réjouit l'habitante de Kédougou.



Dans cette même région, l'éducation est aussi importante pour les habitants même si les moyens infrastructurels restent insuffisants. Cependant, il faut reconnaître que pour les villages environnants qui n'avaient pas tous accès à l'électricité, la matérialisation du projet d'appui au secteur de l'électricité sera déterminante. Cette élève interrogée note un changement positif dans l'apprentissage. En effet, pendant plusieurs années, elle se déplaçait ou rassemblait du bois mort pour ensuite attiser le feu pour avoir la lumière et apprendre ses cours.



Aujourd'hui, tout cela n'existe plus pour elle. "Je n'apprends que durant la journée ou en quittant mon domicile et à marcher des kilomètres pour apprendre mes leçons. Mais aujourd'hui, la Senelec m'a permis d'apprendre à la maison et en toute quiétude", soulignait l'interlocuteur des missionnaires de la Banque mondiale heureux de constater un changement dans la vie quotidienne des populations, soulagées après le passage du projet.