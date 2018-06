Mimi Touré aux jeunes de Thiaré : Soyez des champions sur le terrain de football mais aussi pour les travaux champêtres durant l’hivernage.

L’ancien Premier ministre Mimi Touré, à qui le terrain ne semble pas faire peur, s’est rendue dimanche dans la commune enclavée de Thiaré dans le département de Kaolack pour assister comme marraine à la finale de football organisé par le responsable des jeunes de l’APR, Serigne Ibrahima Dièye. En présence du maire El Hadj Oumar Dramé et des responsables politiques de la commune qui compte 57 villages, l’Envoyée spéciale de Macky Sall a encouragé les jeunes à œuvrer,

en plus du sport, pour l’avancement de leur commune. A l’approche de l’hivernage, Mimi Touré leur a recommandé d’être aussi bien des champions sur les terrains de football que dans les travaux champêtres. Il faut dire que dans de nombreuses localités, les adultes se plaignent de l’absentéisme criard des jeunes durant les travaux champêtres et accusent les Navétanes de monopoliser toute l’énergie des jeunes durant l’hivernage.



Dans la soirée, on a aperçu Mimi Touré au drapeau de lutte du maire de Ndoffane, commune située à une vingtaine de kilomètres de Thiaré.