Microfinance : Les systèmes financiers décentralisés (SFD) ont généré 2.182,8 milliards FCFA durant le 2e trimestre 2023 dans les pays de l’UEMOA

Sur le point de la situation du secteur de la microfinance dans les pays membres de l’UEMOA au titre du deuxième trimestre de l'année 2023, il est établi que l'encours des dépôts collectés par les institutions de microfinance a connu un accroissement de 44,2 milliards FCFA soit une hausse de plus de 2,1% par rapport au trimestre précédent, pour s'établir à 2.182,8 milliards FCFA.

Selon cette étude de la Banque centrale des états de l’Afrique de l’Ouest, il était estimé à 1.940,6 milliards FCFA un an plus tôt, soit une hausse de 12,5% en glissement annuel.



L'épargne mobilisée par les SFD a été constituée à hauteur de 46,8% par les hommes, 25,3% par les femmes et 27,9% par les groupements. S'agissant de la structure par termes, les dépôts à vue sont prépondérants avec une part de 55.1% du total des dépôts. Les dépôts à terme et les autres dépôts constituent respectivement 23.3% et 21.6%.



À fin juin 2023, le nombre de SFD dans l'UMOA s'établit à 524 après 530 au trimestre précédent. Les institutions de microfinance de l'Union desservent 17.772.024 clients à travers un réseau de 4.544 points de service répartis dans les États membres de l'Union. Une année plus tôt, le nombre de bénéficiaires était de 16.658.585 clients pour 4.484 points de service.