Mesures préconisées pour décongestionner le PAD: Le gestionnaire DPW s’aligne, les compagnies disent niet!

Suite aux négociations qui ont été menées , sous la conduite du directeur général du Port Autonome de Dakar, entre les compagnies maritimes, DP Worid et les représentants des collectif des Transitaires, Transporteurs et Commerçants, des solutions ont été trouvées aux revendications du collectif. Mais visiblement, les compagnies qui rejettent le circulaire du directeur général du port, ne sont pas satisfaites de ces solutions trouvées en vue de décongestionner les emprises et fluidifier les activités.







Parmi ces compagnies réfractaires on retrouve : Le Cma-Cgm, Maersk-Line , MSC, Hapag Lloyd, Grimaldi, Cosco et One…Cependant, le gestionnaire DP World s’est aligné et accepté de suivre les mesures d’accompagnement prises lors de la rencontre entre le DG du PAD et les acteurs portuaires.







Pour rappel, dans le protocole d'accord qui avait été signé entre les parties, il s’agissait de l’annulation des frais de sarestaries et magasinage. Les compagnies maritimes et DP World annulent tous les frais pour la période du 01 août au 20 octobre 2023.



Les frais liés aux détentions et immobilisations avec des discussions engagées entre les compagnies maritimes et les transporteus devront avoir une issue au plus tard le 15 octobre 2023. Mais également la signature des projets d'arrêtés ministériels ainsi que celle des projets d'arrêtés ministériels portant sur les tarifs de facturation des compagnies maritimes et des manutentionnaires sera effective sous huitaine.



Il était aussi convenu que le Port Autonome de Dakar et les transporteurs travaillent pour faire baisser le taux d'occupation élevé du terminal à conteneurs de DPW par l'acquisition d'espaces pour le transfert des conteneurs pleins du terminal et le stockage des conteneurs vides pour libérer les châssis des camions des transporteurs.