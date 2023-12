Message de Noël : le Pape François appelle à un "cessez-le-feu à Gaza"

Le Pape François a encore appelé à un cessez-le-feu et à la libération des otages dans la bande de Gaza, ce lundi 25 décembre 2023, lors de son traditionnel message de Noël. "Je demande que cessent les opérations militaires, avec leur effoyable suite de victimes civiles innocentes, et que l'on remédie à la situation humanitaire désespérée en œuvrant à l'arrivée de l'aide humanitaire", devant des milliers de fidèles à la Place Saint-Pierre.



"Le regard et le cœur des chrétiens du monde entier sont tournés vers Bethléem, là où règnent aujourd'hui la douleur et le silence", se désole le souverain pontife. Ce dernier appelle ainsi à " résoudre la question palestinienne, à travers un dialogue sincère et persévérant entre les parties, soutenu par une forte volonté politique et par l'appui de la communauté internationale".