Meilleur entraîneur de l'UFOA-A / U17 : Malick Daf adoubé à Lat Dior.

Présenté comme un éternel insatisfait, l'entraîneur des Lionceaux (U17), Malick Daf, a été sacré meilleur technicien du tournoi UFOA-A / U17. Une distinction méritée pour coach Daf qui a réussi à conserver le titre que les Lionceaux avaient remporté en 2018 en plus d'avoir validé par la même occasion une qualification pour la CAN U17 Maroc 2021 (mars).



Avec cette brillante génération des U17 qui a pris forme au centre Jules François Bocandé de Guérew, Malick Daf a salué les moyens conséquents qui ont été déployés par la fédération de football afin de leur assurer une très bonne préparation. Un travail de fond qui est en train de donner des résultats. Pour le meilleur entraîneur du tournoi UFOA-A U17 2021, l'objectif en ligne de mire est désormais la CAN U17 en mars prochain.