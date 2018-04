Médina Baye : Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé offre 3.000 sacs de pomme de terre à la population par le biais de « Sénégindia »

Dans le cadre d'un partenariat avec la structure indienne dénommée « Sénégindia », l'Ong Al Fityanou Humanitaire, avec à sa tête le chef religieux Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé, a offert 3.000 sacs de pomme de terre aux populations de Médina Baye, aux écoles coraniques et aux prisons.

En effet, la cérémonie de remise de ce don a eu lieu ce matin à l'institut islamique Africain-Américain de Médina Baye, en présence des partenaires et de l'ensemble des membres de l'organisation non gouvernementale. « Médina Baye est la ville des gens qui aiment Mohamed. Et je pense que c'est une expérience pour laquelle vous avez l'habitude avec des dons d'aliments, d'hôpitaux etc. Aujourd'hui je pense que vous êtes à la bonne adresse parce que votre don sera utilisé à bon escient », a déclaré le Pca de la clinique hospitalière Assia de Dakar, le Docteur Mamadou Oumar Dia.

« C'est une initiative à saluer. Le fait de choisir Médina Baye pour la remise de ce don est un acte que nous tous nous saluons. Cheikh Al Islam Baye a toujours prôné le partage, donc pour nous, toutes les ressources sont disponibles sur terre, mais c'est la répartition qui fait défaut. C'est pourquoi, je considère que nous devons pérenniser ce genre d'actions », a souligné le guide religieux, Cheikh Mouhamadoul Mahi Aliou Cissé, qui s'est lui même déplacé pour procéder à la remise symbolique dudit don.