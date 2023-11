Média : Le Doyen Mamadou Koume retrace la naissance de la presse quotidienne de 1937 à 1970 dans un livre

" Naissance de la presse quotidienne au Sénégal : L'épopée de Paris-Dakar et de Dakar-Matin (1937-1970)", tel est le titre de l'ouvrage du doyen de la presse, Mamadou Koume. Un ouvrage qui retrace l'histoire des premiers quotidiens dont les propriétaires étaient des Français et qui sont nés avant les indépendances et qui ont survécu après l'indépendance, malgré la censure imposée durant le régime socialiste de Léopold Sédar Senghor, après les événements de 1962.

Un livre dont la parution est prévue au courant de ce mois de novembre et qui devrait intéresser plus d'un puisqu'il relate une époque où la liberté d'expression ou la liberté de presse n'est pas ce qu'elle est aujourd'hui, surtout avec la présence des réseaux sociaux et autres outils de la technologie qui facilitent le transfert de l'information vers la masse. Une œuvre préfacée par le Professeur Diégane Sène et éditée par la maison d'édition L'Harmattan Sénégal.

Revenant sur l'écrivain, Mamadou Koumé est également l'auteur de deux autres livres axés sur le football : " Sénégal, la saga de l'équipe nationale de football" et " Sadio Mané Le Roi lion ». Le Doyen est passé par le Centre d'études des sciences et Techniques de l'Information (Cesti). Il est titulaire d'un Doctorat en sciences de l'information et de la communication de l'Université de droit, d'économie et de sciences sociales, Paris 2 (1991).

Il était journaliste au Quotidien National le Soleil de 1979 à 1985. Ancien Directeur Général de l'Agence de Presse Sénégalaise (APS), entre 2000 et 2010. Au plan international, M Koumé a été rapporteur du Programme International de Développement de la Communication (PIDC) de l'UNESCO entre 2006 et 2012. Amoureux du sport, Koumé a été pendant une dizaine d'années le président de l'association Nationale de la Presse Sportive du Sénégal (ANPS).