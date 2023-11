Me Saïd Larifou au juge de la Cour Suprême : « Je sens la haine à l'encontre de mon client Ousmane Sonko »

C’est l’avocat Comorien qui a clôturé le défilé de la plaidoirie des avocats de Ousmane Sonko. Il n’a pas été assez bavard. Me Saïd Larifou n’a pas été long mais précis. Il lâche ses premiers arguments. « J'ai parcouru les océans de 10 000 km pour assister à cette audience. Ce procès est important pour le Sénégal » a-t-il tenu à préciser au juge. « Je sens la haine à l'encontre de mon client Ousmane Sonko » regrette l’avocat comorien.



Répondant aux piques lancées par Me Aboubacry Dé, à l'encontre des avocats de Ousmane Sonko qu'ils sont dans la mauvaise cause, sans langue de bois, Me Larifou a précisé qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise cause. L'Etat du Sénégal n'a pas besoin de mobiliser autant d'avocats contre un citoyen. Ousmane Sonko n'a pas de problème avec L'Etat du Sénégal. La Cour Suprême est saisie sur du droit et non pour une Cour arrogante.