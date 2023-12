Me Papa Mor Niang avocat de Ndiaga Diouf : " Il n’y a pas lieu à douter de la culpabilité de Barthélémy Dias"

Faisant ses observations, Me Papa Mor Niang a souligné que le pourvoi portait sur un arrêt qui a été rendu par la Cour d’appel. Et dans cet arrêt, explique-t-il, on n'a jamais parlé de l’exception d’insconstitutionnalité et cela n’a jamais été plaidé.



Ainsi, la robe noire sollicite le rejet des moyens portant sur cette exception qui n’a jamais été soulevée et qui ne figure pas. "Cet arrêté a été bien motivé. Il y a une intime conviction du juge et cette intime conviction ne vient pas ex nihilo. Elle est basée sur des éléments qui ont été discutés devant la barre et sur des faisceaux d’indices. Le prévenu a tenu des aveux circonstancie. " j’ai tiré et je pense que j’ai tué quelqu’un et je présente mes condoléances. C’est lui qui l’a dit et il avait les armes", a fait savoir Me Niang qui précise que sur les lieux des faits, on a trouvé que des douilles où se trouvait les présumées victimes.



Selon lui, les témoignages concordants et des relevés faits sur les lieux ont montré qu'il n'y avait que Barth qui détenait des armes et qui tirait. " Sur les armes qui ont été remises, la troisième arme n’a été rendue que quatre mois après les faits. Il a dû la cacher. Un ensemble un faisceau d’indice qui a eu à emporter l’intime conviction du juge", a indiqué le conseil de Ndiaga Diouf.



À en croire Me Papa Mor Niang, il n’y a pas lieu à douter de la culpabilité de Barthélémy Dias.