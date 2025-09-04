Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss

L'ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Wade a rendu visite ce jeudi à Farba Ngom à la maison d'arrêt de Rebeuss. Me Madické Niang a profité de la célébration du Maouloud pour manifester son soutien au maire des Agnams, qui est en détention préventive depuis plusieurs mois.



Les proches du responsable politique de l'APR Matam expriment leur inquiétude face au maintien en détention de Farba Ngom, malgré une expertise et une contre-expertise médicales qui ont établi que sa santé n'était "pas compatible avec l'environnement carcéral".