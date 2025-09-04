Me Madické Niang a rendu visite à Farba Ngom à Rebeuss

L'ancien ministre des Affaires étrangères sous le régime de Wade a rendu visite ce jeudi à Farba Ngom à la maison d'arrêt de Rebeuss. Me Madické Niang a profité de la célébration du Maouloud pour manifester son soutien au maire des Agnams, qui est en détention préventive depuis plusieurs mois.
Les proches du responsable politique de l'APR Matam expriment leur inquiétude face au maintien en détention de Farba Ngom, malgré une expertise et une contre-expertise médicales qui ont établi que sa santé n'était "pas compatible avec l'environnement carcéral".
Les proches du responsable politique de l'APR Matam expriment leur inquiétude face au maintien en détention de Farba Ngom, malgré une expertise et une contre-expertise médicales qui ont établi que sa santé n'était "pas compatible avec l'environnement carcéral".
Autres articles
-
Justice : Le rappeur Khalifa est libre
-
Cérémonie officielle du Gamou de Tivaouane : « Nous devons servir notre pays avec humilité » (Serigne Mansour Sy Dabakh)
-
Gamou Tivaouane : Jean-Baptiste Tine au Khalife des Tidianes : « Le président de la République est très sensible aux préoccupations de cette ville sainte »
-
Rapport d’expertise médicale sur le cas Farba Ngom : Amnesty, Raddho et la LSDH tirent la sonnette d’alarme
-
MBACKÉ - Un homme assassiné à Ñary Baayfall