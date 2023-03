Me Kam Guy nouvel avocat de Sonko : "Je suis triste lorsque je vois mon client dans cet état, le dossier ne peut pas être jugé ainsi

Nouvellement constitué dans cette affaire pour le compte d'Ousmane Sonko, l'avocat Burkinabé Me Kam Guy se dit très désolé de la situation. "Je suis triste lorsque je vois mon client dans cet état. Personnellement, il est très difficile de discuter le dossier dans cet état. La comparution n'est pas obligée, donc pourquoi le brutaliser", a dénoncé Me Kam Guy.



Ainsi, la robe noire se range du côté de ses confrères et demande le renvoi.