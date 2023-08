Me Ciré Clédor Ly dément le ministre de la Justice : « Mon client Ousmane Sonko n’a pas arrêté la grève de la faim »

« L’information contraire est mensongère. Il est plus que déterminé à poursuivre cette épreuve malgré la détérioration continue de son état de santé » vocifére Me Ciré Clédor Ly membre du pool d’avocat dans un communiqué qu’il a signé.



A l’en croire et pour confirmer les propos de Juan Branco qui fait un point de presse à Paris, Me Ly confirme que « la déshydratation a provoqué un début d’insuffisance rénale et d’hypoglycémie due à sa diète prolongée. Il persiste cependant à demander que tous les détenus sympathisants ou patriotes qui sont en grève de la faim arrêtent » explique la robe noire.