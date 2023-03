Me Ciré Clédor Ly demande le renvoi : « Ousmane est dans un état psychologique... »

Conduit manu militari au tribunal par les forces de l’ordre avec ses conseillers, Ousmane Sonko s’est présenté devant la barre. Prenant la parole, un de ses avocats, Me Ciré Clédor Ly, a fustigé l’attitude des forces de l’ordre. « Nous devions être ici à 9 heures moins le quart », dit-il au président de séance.



Mais la robe noire de dire et de regretter « je vous demande une simple constatation matérielle afin d'examiner les habits de Ousmane Sonko. On nous a empêché de continuer notre cheminée. On nous a empêché d'entrer dans la maison et on nous a emmené manu militari », dira-t-il.



C'est pourquoi, il sollicite le renvoi du procès. « Je souhaite le renvoi parce que j'ai été gazé volontairement. Nous étions organisés de sorte que c’est moi qui devais organiser les débats. Ousmane est dans un certain état psychologique. Je demande le renvoi pour être dans les conditions de plaider et de dispenser Ousmane Sonko de comparaître. En espérant que le ministère public ne s'y opposera pas" souhaite le conseiller du leader de Pastef.