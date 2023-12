Me Ciré Clédor Ly, avocat de Sonko : « le président Ousmane Sonko m’a désormais désigné pour que je sois son représentant et mandataire »

Après le tirage au sort pour le contrôle des dossiers de candidature au Conseil constitutionnel, Me Ciré Clédor Ly révèle que la mission d’Ayib Daffé en tant que mandataire prend fin. C’est à son tour de poursuivre la mission de mandataire et s’y ajoute représentant de d’Ousmane Sonko.



« Nous sommes dans une phase juridictionnelle qui doit s’occuper du reste : la liste des candidatures, la liste des candidats devant participer à la présidentielle, recevoir les contentieux et enfin proclamer les résultats. Le travail d’Ayib Daffé étant terminé, le relais, le président Ousmane Sonko me l’a confié pour que je sois son représentant, son mandataire » informe Me Ly.



Il précise que « dans la loi, il y a le représentant et le mandataire et il est clairement expliqué que si le représentant n’est pas le mandataire lui-même, il doit se présenter. Or, il est en détention et pour contourner la loi, il fallait réunir sur la tête d’une seule personne la représentation et le mandat » explique Me Ly.



Concernant le rejet de la DGE, de la CDC qui n’a pas délivré le quitus de paiement, l’avocat précise. « Nous avons satisfait à toutes les exigences de la loi et avons déposé un dossier complet et en béton. Nous ne sommes pas concernés par ce qui a été dit » note-t-il.



Ainsi, il fait savoir à l’opinion que la candidature de Sonko est portée par une coalition de partis : le Front national, l’UFP et enfin le cadre de réflexion pour un développement intégral. « Nous pensons que les turpitudes de l’administration, les obstacles de l’administration ne font pas la loi. Elle permet toujours à une partie de satisfaire aux obligations légales que nous avons tous satisfaites » lance l’avocat.