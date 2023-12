Me Ciré Clédor Ly alerte: « la communauté internationale n’a pas le droit de se taire »

Me Ciré Clédor Ly qui faisait face à la presse, cet après midi, suite à son éconduction de la Direction générale des élections (Dge), a dénoncé la démarche des autorités sensées organiser les élections notamment la direction de l’automatisation du fichier (Daf) et la Dge. Il a ainsi invité la communauté internationale à agir face à la situation qui prévaut au Sénégal.



« S’il y a une caste de personnes qui sabordent tout cela, la communauté internationale n’a pas le droit de se taire. Il est temps que des observateurs soient envoyés. Il est temps que la communauté internationale envoie des émissaires pour qu’ils parlent à ceux qui sont en train de bâillonner le peuple, qui tuent le droit à la communication, le droit à l’expression, le droit à l’opinion et qui embastille tout le monde. », a déclaré l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko. Le conseil s’était rendu, ce 19 décembre à la Dge en compagnie du mandataire de Ousmane Sonko, Ayib Daffé et un huissier de justice pour notifier aux autorités de la Daf et de la Dge du jugement ordonnant la réintégration de son client Ousmane Sonko dans le fichier électoral.