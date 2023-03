Me Camara, avocat de Ousmane Sonko: « Nous sommes à l’aise dans ce dossier, mais ces gens ont défini le calendrier pour condamner Ousmane Sonko… »

Le procès en diffamation concernant Ousmane Sonko et Mame Mbaye Niang a été renvoyé au 30 mars prochain en audience spéciale. Ce jeudi a été émaillé par une tension et de heurts entre partisans du leader de pastef et les forces de défense et de sécurité. Mais de l’autre côté du palais de justice, le ministre Mame Mbaye Niang faisait face à son accusateur Ousmane Sonko qui n’a pas été ménagé.



En effet, estimant qu’il a été malmené et brutalisé, le maire de Ziguinchor a finalement atterri à la clinique pour une consultation. Pendant ce temps, ces avocats, dont Me Camara ont plaidé pour le renvoi du dossier car leur client n’est pas en mesure de continuer le procès. Mais Me Camara ajoute que lui et ses collègues sont bien à l’aise dans ce dossier dont la procédure déjà enclenchée, présagerait une condamnation de Ousmane Sonko.