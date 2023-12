Me Borso Pouye : "la contrariété de motif est flagrante".

Assurant la défense du maire de la Ville de Dakar Me Borso Pouye a expliqué qu'il y a eu des décisions qui font qu'aujourd’hui cet arrêt ne peut pas être cassé. Selon elle, la Cour suprême a eu à rendre un arrêt en retenant que saisir d’une exception. "Je ne vois pas comment on pourrait rejeter cette exception d’inconstitutionnalité. La Cour d’appel est tenu de se prononcer là-dessus", martèle-t-elle.





S'agissant de la contrariété de motif, l'avocate souligne la contrariété est flagrante. "Elle est plus que flagrante. Elle est criarde. Ce sont les premiers juges qui relèvent que l’analyste balistique et ceux des blessés et ne proviennent des armes remises par Barthélémy Diaz", dit-elle. Toutefois, elle avance que la conséquence aurait voulu qu’il n’y ait pas une déclaration de culpabilité. "Au contraire, on l'évoque, on l'énonçait et on prend le contre-pied de ce qu’on évoque", a conclu Me Borso.