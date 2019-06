Me Augustin Senghor, président FSF : « Je ne me projette pas sur des histoires de démission »

Un éventuel échec des Lions à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2019 aurait des conséquences désastreuses pour le football sénégalais et donc pour la fédération. Son président pourrait être amené à lâcher les commandes. C’est un débat qui resurgit régulièrement lorsque l’on parle de l’équipe nationale. Des émissions télévisées n’ont fait que réactiver ces questionnements qui avaient été mis sous le boisseau depuis l’élimination du Sénégal en quarts de finale de la CAN 2017, puis au premier tour de la Coupe du Monde en Russie. Une polémique qui arrive au plus mauvais moment pour Me Augustin Senghor et son équipe, à deux jours de leur entrée en lice dans la CAN 2019. «Je ne me projette pas sur des histoires de démission», a déclaré le président de la FSF, peu épargné par certains observateurs.