Me Abdoulaye Tine (avocat de Alcaly Cissé) : « La famille Azzouz est ouverte à toute proposition. L’Etat doit répondre favorablement, pour trouver un accord financier »

La détérioration de l'état de santé de l'ex-député Alcaly Cissé, condamné en Arabie Saoudite à 6 ans de prison ferme avec une amende de 1,5 milliard de F Cfa, est réelle, si l'on en croit Me Abdoulaye Tine. « Alcaly Cissé souffre d’une lourde pathologie. Il est atteint d’un cancer de la prostate », a révélé l'avocat de l'ancien député libéral.

Toutefois, Me Tine se désole de la « violation faite par les autorités saoudiennes du principe de spécialisation en droit international. » Le conseil a dénoncé le fait que l’ancien député soit jugé une seconde fois pour les mêmes faits. « C’est vrai qu’il faut préserver les bonnes relations, mais l’État du Sénégal doit intervenir », a-t-il demandé, avant de poursuivre : « La famille Azzouz est ouverte à toute proposition et l’a manifesté par écrit. Il faut que l’État du Sénégal réponde favorablement, c’est-à-dire trouve un accord afin de régler le volet financier... »

L’ancien parlementaire sénégalais, Alcaly Cissé a comparu devant la justice saoudienne, qui l’a déclaré coupable et condamné, en octobre dernier, à 6 ans de prison ferme avec une amende de 1,5 milliard de F Cfa. Le verdict a été prononcé en l’absence de certains avocats membres du collectif constitué pour la défense du mis en cause. Les conseils de l’ex-député, condamné par un tribunal saoudien, vont pouvoir interjeter appel. Mes Assane Dioma Ndiaye et Abdoulaye Tine ont fait appel, à titre conservatoire, du jugement pour réclamer la relaxe, la même décision qui a été rendue par la justice sénégalaise. En conférence de presse, Me Tine avait expliqué que toute possibilité de recours leur avait été autorisée par la justice saoudienne.