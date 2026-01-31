Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions


Mbour : le visage caché de la cyberprédation — dix jeunes femmes piégées, humiliées et rançonnées pour 10 millions

Un scandale glaçant de cybercriminalité secoue la commune de Sindia, dans le département de Mbour. Selon le quotidien L’Observateur, deux hommes ont comparu mardi dernier devant le tribunal correctionnel de Mbour pour des faits d’une gravité exceptionnelle mêlant chantage sexuel, manipulation d’images, diffusion de contenus pornographiques et extorsion de fonds.

 

Les mis en cause, C. Guèye, commerçant, et M. Thiandoum, mécanicien, sont accusés d’avoir brisé la vie de dix jeunes femmes pendant près d’une année. Leur mode opératoire, aussi pervers que méthodique, reposait sur l’exploitation frauduleuse des réseaux sociaux, notamment TikTok, devenu l’arme principale de cette entreprise criminelle.

 

 

Un système de prédation numérique bien rodé

 

D’après les éléments rapportés par L’Observateur, les deux cyberprédateurs auraient commencé par récupérer, par des moyens frauduleux, des photos et vidéos personnelles publiées sur les comptes TikTok des victimes. Ces images, à l’origine anodines, ont ensuite été transformées par des montages numériques sophistiqués en vidéos pornographiques, où les visages des jeunes femmes apparaissaient clairement.

 

La diffusion massive de ces contenus sur plusieurs comptes TikTok a provoqué un véritable séisme social. Les noms des victimes ont circulé bien au-delà de Sindia, atteignant tout le département de Mbour, exposant ces jeunes femmes à la honte publique, aux rumeurs et à l’isolement.

 

 

K. Ndiaye, première victime et symbole d’un calvaire collectif

 

La première à découvrir l’horreur est K. Ndiaye, une coiffeuse. En constatant que son image était utilisée dans des vidéos obscènes, elle alerte une amie, A. Ngom, qui découvre à son tour qu’elle est victime du même stratagème. Très vite, huit autres jeunes femmes — M. Ciré, S. Ngom, C. Diallo, M. Diagne, K. Niang, M. Diarra, Nd. Diouf et A. Faye — sont identifiées comme cibles du réseau.

 

Pour K. Ndiaye, le supplice ne s’arrête pas là. Les cyberprédateurs vont jusqu’à pirater son compte pour envoyer des messages de drague à des hommes mariés. Les représailles des épouses, parfois violentes, la contraignent à fermer son salon de coiffure et à se cacher, ruinant sa vie professionnelle et sociale.

 

 

La contre-offensive des victimes et le piège judiciaire

 

Après un an de harcèlement, de peur et de silence, les dix jeunes femmes décident de se battre. Elles portent plainte collectivement et, avec l’appui de la Brigade de gendarmerie, montent un stratagème pour confondre leurs bourreaux. Le contact est finalement établi avec C. Guèye, qui réclame 10 millions de FCfa pour supprimer les vidéos compromettantes.

 

Un rendez-vous est fixé. Pensant toucher un premier versement, C. Guèye accepte 100 000 FCfa. Il est interpellé sur place, sans se douter qu’il tombait dans un piège. Lors de son audition, il désigne aussitôt son complice M. Thiandoum. Les deux hommes sont écroués à la Maison d’arrêt et de correction de Mbour.

 

 

Des aveux accablants et une réquisition ferme

 

À la barre, les deux accusés adoptent des lignes de défense opposées. C. Guèye nie en bloc, malgré ses aveux initiaux, affirmant ne pas disposer du matériel nécessaire pour réaliser les montages. Une version rapidement démolie par les aveux complets de M. Thiandoum, qui reconnaît la répartition des rôles : à l’un la collecte frauduleuse des images, à l’autre la manipulation numérique et la publication des vidéos obscènes.

 

Le Procureur de la République, cité par L’Observateur, a insisté sur la gravité exceptionnelle des faits : extorsion de fonds, diffusion d’images pornographiques, usurpation d’identité et harcèlement en bande organisée. Il a souligné la préméditation, la durée des actes et les conséquences psychologiques et sociales dévastatrices pour les victimes. Il a requis deux ans de prison ferme contre chacun des prévenus, ainsi qu’une amende de 50 000 FCfa à verser au Trésor public.

 

 

Un verdict très attendu

 

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le 3 février prochain.

Autres articles
Samedi 31 Janvier 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle...

Kaolack: La cité religieuse de Léona Niassène célèbre ce samedi sa 114ème Ziarra annuelle... - 31/01/2026

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF)

L’UMS reçu par le PM: « Le syndicat s’est livré à l’un de ses pourfendeurs les plus virulents » (PDF) - 31/01/2026

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko)

Terrains attribués aux Lions par l’ancien régime : « L'État va respecter tous ses engagements » (Ousmane Sonko) - 31/01/2026

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour

Lutte contre le trafic de stupéfiants : Saisie record de 120 kg de chanvre indien à Mbour - 31/01/2026

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir

Mbour- Cyberharcèlement post-divorce — quand la rupture vire au cauchemar…: il salit l’honneur de son ex-femme pour la reconquérir - 31/01/2026

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc

Diamniadio : l’horreur au pied du cimetière, une femme sauvagement égorgée, le quartier sous le choc - 31/01/2026

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade

Audition marathon à la Sûreté : Pape Ngagne Ndiaye libre après 11 heures, l’ombre de lourdes infractions plane sur Doudou Wade - 31/01/2026

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam )

Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye convoqués : le pouvoir à fleur de nerfs ( Par Ibrahima Thiam ) - 31/01/2026

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein

Le ministère de la Justice publie un tombereau de documents du dossier Epstein - 31/01/2026

Le chef de l'ONU alerte sur son

Le chef de l'ONU alerte sur son "effondrement financier imminent" - 31/01/2026

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira

Bissau: libération de l'opposant Domingos Simoes Pereira - 31/01/2026

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine

L’APR dénonce les propos injurieux visant Serigne Moustapha Sy Al Amine - 30/01/2026

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation

Convocation annoncée de Doudou Wade : Sopi Sénégal dément et dénonce une manipulation - 30/01/2026

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger

Attaque de l'aéroport de Niamey: la Côte d'Ivoire convoque l'ambassadrice du Niger - 30/01/2026

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national

L’ANACIM interdit les vols de drones de loisir ou privés sur toute l’étendue du territoire national - 30/01/2026

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey

Niger: ce que l'on sait de l'attaque jihadiste qui a visé l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains »

Alioune Tine sur Sidiki Kaba: « C’est un l’obsédé des droits humains » - 30/01/2026

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité »

Présentation du livre de Sidiki Kaba : « Dans un monde qui remet en cause les droits acquis, ce livre est une nécessité » - 30/01/2026

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata

Accident mortel à hauteur de l’école Mariama Niass : En colère, des conducteurs de Jakarta incendient un bus Tata - 30/01/2026

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême

FADP: Le CDEPS dénonce une distribution dans une opacité totale malgré l’arrêt de la Cour suprême - 30/01/2026

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran

Les possibles scénarios militaires américains face à l'Iran - 30/01/2026

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed

Pourquoi l'or et l'argent s'effondrent après l'annonce du candidat de Trump pour la Fed - 30/01/2026

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président

Côte d'Ivoire: 3 ans de prison pour un parlementaire malien accusé d'outrage au président - 30/01/2026

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée

Bissau: le chef de la junte promu général de division, grade le plus élevé dans l'armée - 30/01/2026

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays

L'Afrique du Sud congédie le principal diplomate israélien en poste dans le pays - 30/01/2026

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev

Le Kremlin affirme que Trump a demandé à Poutine d'arrêter les frappes sur Kiev "jusqu'au 1er février" - 30/01/2026

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés

Au Mali, des dizaines de camions de carburant détruits dans une attaque de jihadistes présumés - 30/01/2026

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey

Niger: l'Etat islamique revendique l'attaque de l'aéroport de Niamey - 30/01/2026

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar

CAN 2025 : Le Roi Mohamed VI exprime sa fierté et consolide les liens diplomatiques avec Dakar - 30/01/2026

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel

Affaire Aziz Dabala : La demande de mise en liberté de Nabou Lèye rejetée par la chambre d’accusation de la Cour d’appel - 30/01/2026

RSS Syndication