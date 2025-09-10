Mbour : le vigile vole œufs, cigarettes et raisins et agresse son patron, deux ans de prison requis

Un fait-divers insolite mais violent s’est produit à Saly Portudal, à Mbour, où un vigile aurait volé dans le restaurant de son propre patron avant de l’agresser avec un couteau. Selon les informations recueillies, le procureur de la République a requis deux ans de prison ferme contre le prévenu, Abdoulaye S., pour vol et tentative d’agression.Tout semblait aller pour le mieux entre le vigile, Abdoulaye S., et son employeur, Abdoulaye T., jusqu’au vendredi 6 septembre dernier. Ce jour-là, après une journée de travail, le propriétaire quitte son restaurant, laissant son vigile assurer la sécurité des lieux.Aux environs de 2 heures du matin, Abdoulaye T. reçoit une alerte de ses caméras de surveillance. Sur les images, un homme de forte corpulence est vu en train de voler des œufs, des boissons, des raisins, des cigarettes et des lampes, qu’il cache dans ses poches. Alarmé, le propriétaire se précipite sur place et tente d’intercepter le voleur, ignorant qu’il s’agit de son propre vigile.La rencontre tourne rapidement au drame. Lors de l’affrontement, le vigile utilise un couteau pour tenter de se défendre et assène de violents coups à son patron. Heureusement, l’intervention rapide des éléments du commissariat urbain de Saly Portudal permet de neutraliser l’agresseur et de récupérer le butin dans ses poches.Âgé de 50 ans et père de famille, Abdoulaye S. a été arrêté et placé sous mandat de dépôt à la prison de Mbour. Le mardi 9 septembre, il comparaît devant le tribunal de grande instance de Mbour. À la barre, il a nié les faits et tenté de justifier sa présence dans le restaurant par la forte averse et son désir de sécuriser les lieux. Sur la question de l’ouverture des portes, il a mis la faute sur le vent.Convaincu de la culpabilité du prévenu, le procureur a requis deux ans de prison ferme. Le délibéré est attendu pour le mardi 16 septembre prochain.