Mbour : Ousmane Diop responsable Pastef et plusieurs autres jeunes déférés...

À l'image des autres localités du Sénégal, la capitale de la petite côte à connu son lot d'arrestations de responsables et militants du parti Pastef. Ainsi, Ousmane Diop de son vrai nom, responsable Pastef à Mbour a été cueilli par la police de Saly.

Après interrogatoire selon les sources de Dakaractu Mbour, le responsable de Pastef qui a été déféré, est poursuivi pour appel à l'insurrection. Du côté de Mbour aussi, des jeunes manifestants ont été arrêtés et déférés pour participation à une manifestation non autorisée et troubles à l'ordre public