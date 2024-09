Mbour: En partance pour l'Espagne, une vingtaine de jeunes portés disparus en mer

Plus d’une vingtaine de jeunes en provenance du quartier Téfess de la petite côte, qui tentaient de rallier l'espagne par la mer, sont portés disparus, ont informé leurs familles respectives à l'aps .



Ces dernières n'auraient aucune nouvelle d'eux depuis 19 jours. L'inquiétude gagne de jour en jour leurs parents qui ne savent plus où donner de la tête.



D'après eux, ils sont partis sans prévenir et ce n'est que plus tard en pleine mer qu'ils ont appelé pour parler de ce fameux voyage. Et à part ce coup de fil, ils ne donnent plus de nouvelles. Un silence qui est devenu très pesant pour les proches...