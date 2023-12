Mbour : Délogée par son bailleur, l’Amicale des Étudiants Ressortissants de la Petite Côte/ Mbour/ UGB lance un cri de détresse

L’amicale des étudiants ressortissants de la petite côte porte à la connaissance de la communauté estudiantine Mbouroise, des autorités Mbouroises et de l’opinion publique de la situation alarmante et préoccupante à laquelle l’amicale est confrontée.



Dans un communiqué lu à Dakaractu Mbour, l’AERPEC tient à rappeler que la mairie de Mbour avait pris l’engagement au mois de février de prendre un appartement pour l’Amicale. Malheureusement, le bailleur a fini par rompre le contrat, après trois mois d’arriérés, du coup les nouveaux bacheliers qui étaient dans l’appartement n’ont plus où se loger.



Par ailleurs, le communiqué révèle que l’amicale n’a toujours pas perçu la subvention de l’année académique 2022-2023, ce qui fait qu’elle se retrouve sans budget au moment où les problèmes sociaux des étudiants mbourois s’accumulent.



Selon toujours le même communiqué, depuis le mois de juillet, des démarches ont été entreprises pour rencontrer le maire ou le président du conseil départemental afin de leur exposer les problèmes auxquels les étudiants Mbourois de l’UGB sont confrontés, mais jusque-là " aucune réaction, aucun retour n’a été noté, ce que nous déplorons". Par contre, les étudiants ont tenu à remercier les anciens qui ne cessent de les soutenir en les aidant à régler les cas urgents...