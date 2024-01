Mbour :« Ce discours du chef de l’état n’est pas un message d’adieu mais un discours...»(Saliou Samb)

A l'image des autres responsables politiques, le président du conseil départemental de Mbour, sur les colonnes de dakaractu Mbour a tenté de décortiquer le message à la nation du chef de l'état..Le président du conseil départemental par ailleurs directeur général du sir ,responsable aperiste de premières heures pense que le discours du président de la République n'est pas un discours d'adieu mais un rendez vous avec l'avenir, après avoir remis le pouvoir démocratiquement.







"Le Président Macky Sall a fait un discours responsable, un discours digne ,un discours porteur d'espoir et de perspectives. Ce n'est pas un discours d'adieu mais plutôt, un rendez-vous après avoir remis le pouvoir démocratiquement, un rendez-vous avec l'avenir, le plan Sénégal émergent qui reste un plan dynamique et en perpétuel mouvement . Le Chef de l’état invite chaque citoyen à plus de responsabilité pour la préservation de la concorde sociale et notre sens du vivre ensemble . Il a mis en avant la batterie de réalisations sous sa présidence, un bilan matériel et immatériel de haute facture . La phrase phare de son discours est celle là : le Sénégal est sur le chemin de l'émergence.



En effet , il a balisé la route à son successeur en lui laissant un mécanisme de développement énorme qu'est le Plan Sénégal Émergent dans toutes ses déclinaisons. Son excellence Macky reste disponible et compte utiliser son leadership international pour aider à une souveraineté réelle de l'Afrique dans des domaines importants comme l'énergie, l'emploi des jeunes et la question environnementale avec ses différentes implications."a dit Saliou Samb au micro de dakaractu Mbour..Cependant le responsable aperiste dans la commune de Mbour d'inviter ses camarades à l'union pour assurer la continuité du plan Sénégal émergent, histoire d'honorer le Président Macky Sall. " Aujourd'hui ce qui est à l'ordre du jour, c'est l'union des cœurs pour assurer la continuité, à savoir le plan Sénégal émergent..Depuis un certain temps, j'y suis et mon sentiment le plus profond et la lecture faite sur le comportement des différents responsables, l'espoir est permis . Je doute aucunement , notre candidat Amadou Ba sera élu dès le premier tour " conclut Saliou Samb..