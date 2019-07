Matar Bâ, ministre des Sports : « Comment sont gérées les dépenses de la CAN 2019 »

Le ministre des Sports, Matar Bâ, était l’invité des envoyés spéciaux sénégalais, venus couvrir la CAN 2019. Le patron du sport a prononcé un discours récapitulant un peu la ventilation des dépenses pour la compétition. Il a soumis aux journalistes quelques données que ces derniers n'ont peut-être pas forcément en tête. Et qui leur permettront de mieux comprendre l’utilisation du budget. C’est-à-dire où vont les dizaines de millions de dépenses pour la CAN 2019.