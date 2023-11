Matam/ Nabadji Civol : Djiby Dieng remet plus de 10.000 kits scolaires aux écoles élémentaires

Le directeur du réseau à la Senelec, Djiby Dieng, a offert 10.942 kits scolaires aux 46 écoles élémentaires des différents villages de la commune de Nabadji Civol, dans le département de Matam (nord). "Cette année, nous comptons honorer 10 942 élèves des 46 écoles élémentaires de la commune, dont six écoles franco-arabe.



Chaque élève recevra un kit composé de cahiers, des stylos et des crayons. J’espère que ces fournitures vont contribuer au renforcement de l’éducation des enfants’’, a déclaré le donateur au micro de l'APS lors de la cérémonie de remise qui s’est tenue dans le village de Taïba dans la commune de Nabadji Civol.



En présence des acteurs de l'éducation, M. Dieng a indiqué que cette action vise à " accompagner les actions de l’Etat afin de donner les mêmes chances et les mêmes opportunités à tous les enfants du terroir de pouvoir apprendre dans de très bonnes conditions".



Après un plaidoyer en faveur des filières scientifiques, M. Dieng a procédé à la remise d’attestations de formation à plusieurs femmes qui ont bénéficié d’une formation en fabrication de savon local et de bouillons de cuisine...