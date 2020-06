Massalikoul Jinaan : Une semaine culturelle dédiée à l'anniversaire de l'inauguration de la mosquée sera organisée en prélude du grand Magal de Touba 2020

Cette semaine culturelle de la communauté mouride va débuter le 19 septembre pour s’achever le 28 du même mois et sera organisée conjointement par le Dahira Mouhadimatoul Hidma et le Kourel des deux Raka, qui formeront un Comité « élargi » d’organisation, selon Hamadoul Mbackiou Faye.



« Le Grand Magal de Touba coïncidant avec l'anniversaire de l'ouverture de la mosquée Massalikoul Jinaan, toutes les festivités de la confrérie mouride devant avoir lieu entre septembre et octobre 2020 vont être regroupés en une semaine. C’est la semaine culturelle mouride organisée en septembre », informe le représentant du Khalife général des mourides à Dakar.



Les réunions s’enchaîneront à Massalikoul Jinaan et ailleurs autour Mbackiou Faye. Les fidèles apprécieront certainement une fois de plus la lecture du Saint Coran et les déclamations des khassaïdes. Un moment qui promet d'être très émouvant car les disciples revisiteront l’œuvre du fondateur du mouridisme Cheikh Ahmadou Bamba.



En respectant bien sûr les gestes barrières si la propagation de la pandémie du nouveau coronavirus n’est pas freinée d’ici là...