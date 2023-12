Mary Teuw Niane après son dépôt au CDC: « C'est une étape importante dans l'espoir que suscite notre programme »

Candidat déclaré à la présidentielle de février 2024 sous la bannière du «Mouvement pour la Transformation Nationale » (MTN2024), l’ancien ministre de l’enseignement supérieur a posé le deuxième acte après le parrainage. Son mandataire a accompli aux greffes du Conseil constitutionnel les formalités de dépôt de la candidature de MTN2024 à l'élection présidentielle du 25 février 2024.





« C'est une étape importante dans l'espoir que suscite notre programme, notre entreprise patriotique de transformation nationale, en vue d'atteindre le plus rapidement possible le bien-être de la population sénégalaise » a déclaré Mary Teuw Niane après le dépôt de son dossier.



Dans la foulée, Mary Teuw Niane a rendu hommage aux sénégalais qui se sont investis dans les parrainages: « mes remerciements aux transformatrices et aux transformateurs, aux

Sénégalais de toute condition qui nous ont permis d'avoir les parrainages et les moyens financiers d'atteindre cette étape cruciale » ajoutera le candidat déclaré.