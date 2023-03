Marche de l’opposition autorisée : Yewwi Askan Wi peine à mobiliser à Vélingara (Kolda).

À Vélingara (Kolda), Yewwi Askan Wi a peiné à mobiliser pour sa marche autorisée de ce mercredi 15 mars. Selon, notre source, il n’y avait que quelques individus qui ont investi la rue sans grand succès et passion. Mieux, l’engouement n’y était pas avec un manque d’adhésion à l’appel. Et la question que l’on se pose est pourquoi cette marche autorisée n’a pas suscité autant d’enthousiasme ? Mais, il est certain que le maire de Vélingara, Oury Bailo Diallo, a un fort ancrage dans sa commune où il maitriserait son électorat. Ou bien, les populations de ce département ont les souvenirs douloureux des évènements de mars 2021 en tête d’où leur désintérêt de la marche organisée par l’opposition.



En tout cas, l’on peut dire qu’elle n’a pas véritablement réussi dans ce département de la région de Kolda. Il y aurait certains qui huaient en disant que « vous marchez sur des routes bitumées par Macky Sall », entre autres.