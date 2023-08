Marché central de Kaolack/ Boycott du paiement des abonnements depuis le 1er août: Les commerçants passent à la vitesse supérieure

Au marché central de Kaolack, les commerçants refusent de payer les abonnements mensuels. Après l'avoir annoncé au cours d'une rencontre avec la presse au mois de juillet dernier, ils ont finalement mis leurs menaces à exécution en arrêtant de payer pour une bonne partie d'entre eux les abonnements et les taxes quotidiennes (Diouti).



Ces derniers réclament une prise en charge effective de leurs doléances notamment le curage des canaux, la réhabilitation des installations électriques, le déguerpissement des tabliers qui jouxtent le centre commercial etc. À rappeler que cette décision constitue un véritable manque à gagner pour la ville de Kaolack. Le collectif And Taxawu Marché central qui porte le combat ne compte pas baisser les bras de sitôt, du moins tant que ses revendications ne sont pas correctement prises en charge...