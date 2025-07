Marche à Ourossogui / Responsables politiques, amis, proches et sympathisants, un seul mot d’ordre : « La libération de Farba Ngom »

Une marée humaine a déferlé ce samedi dans les rues de Ourossogui à l’occasion d’une méga-marche organisée en soutien à Farba Ngom, maire des Agnam, incarcéré depuis le 27 février dernier. Sous un soleil accablant, des foules ont convergé vers la ville du nord-est du Sénégal pour exiger sa libération.



Le cortège, parti de la Banque BOA en passant par la Poste et la Pharmacie El Hadji Oumar Tall, s’est terminé au rond-point Carrefour, dans une ambiance à la fois revendicative et empreinte de solidarité.



Plusieurs figures politiques ont répondu présent à cet appel, notamment Amadou Mame Diop, ancien président de l’Assemblée nationale, Augustin Tine, ancien ministre d’État, Me Moussa Bocar Thiam, maire de Ourossogui, l’honorable députée Racky Diallo, ainsi que Mamadou Mory Diaw, maire de la ville de Matam. Ils étaient accompagnés de nombreux responsables politiques venus des quatre coins de la région. Ils ont tous exigé la libération de leur camarade à l’état de santé fragile.



Dans les discours prononcés à l’issue de la marche, les leaders ont unanimement plaidé pour la libération de Farba Ngom, invoquant son état de santé jugé incompatible avec la détention. Ils ont lancé un appel solennel au président de la République et à la justice sénégalaise pour qu'une décision humanitaire soit prise en sa faveur. « Nous demandons sa libération, non pas seulement en tant qu’acte politique, mais pour des raisons de santé et de justice », a martelé Me Moussa Bocar Thiam.