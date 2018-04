Mansour Sy « Djamil » stigmatise la condamnation de Khalifa Sall : « … Elle me rappelle la condamnation de Nelson Mandela… »

A l’occasion de la ziara annuelle « Diambour » qui se tient à la grande mosquée, chez Serigne Mansour Sy sise dans la commune de Fass, le guide religieux et député s’est prononcé sur la condamnation de Khalifa Sall. Il en déduit que c’est une résolution purement politique et déplore la faiblesse de la justice sénégalaise. Moustapha Sy Djamil assimile cette punition du maire de Dakar à la condamnation de Nelson Mandela et affiche la conviction que Khalifa va tôt ou tard obtenir gain de cause.