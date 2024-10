Manoeuvres autour de Taïwan: la Chine déploie des avions de chasse et des navires de guerre

L'armée chinoise a déployé des avions de chasse, des bombardiers et des navires de guerre durant ses manœuvres militaires entamées lundi autour de l'île de Taïwan, revendiquée par Pékin, a indiqué un média d'Etat chinois.



"Des chasseurs, des bombardiers" et d'autres avions d'attaque ont été déployés, et "plusieurs destroyers et frégates" ont été envoyés dans le détroit de Taïwan, ainsi qu'au nord, au sud-ouest et à l'est de l'île, a indiqué la télévision publique CCTV.