Manifestations les 15 et 16 mars : Le SEN de l’APR appelle à faire face à toute tentative de trouble orchestrée par l’opposition

Allons-nous vers une semaine de tension ? En effet, depuis que la dernière conférence de presse de la coalition a eu lieu, avec notamment la prise de parole de Ousmane Sonko qui a appelé à une manifestation avec ou sans l’accord de l’autorité, certains estiment que c’est un acte de défiance. C’est le cas notamment de la majorité présidentielle qui a sorti un communiqué ce dimanche jugeant que, malgré le contexte marqué par les incertitudes économiques mondiales, l’aggravation des menaces et des attaques djihadistes dans notre sous-région, faisant redouter de sombres perspectives, « des forces politiques de régression sociale s’agitent et se mobilisent pour mettre le Sénégal, notre pays à feu et à sang ».



D’après le SEN de l’Alliance pour la République, lancer un défi à l’État de droit, appeler à violer la loi et semer le trouble à travers tout le pays les 14 et 15 mars 2023, en prélude à un procès judiciaire prévu le 16 mars, après l’indécent et honteux « gatsa gatsa » élevé au rang d’offre politique et de programme de campagne, c’est persister dans leur volonté de rendre notre pays ingouvernable, d’attaquer sa stabilité pour créer, au travers d’émeutes organisées, de guérillas coordonnées, d’une insurrection générale planifiée pouvant mener à une guerre civile. Cependant, l’éthique de responsabilité recommande à chacun de savoir raison garder afin de préserver le Sénégal notre plus précieux bijou de famille.



Prenant l’opinion nationale et internationale à témoin, l’Alliance Pour la République, dénonce avec force ce projet qu’il juge « dangereux et inutile, gros de tous les risques » et lance un appel solennel au respect de la loi et des règlements ainsi qu’à la consolidation de la stabilité et de la paix. Aujourd’hui que le MFDC a annoncé sa décision saluée par tous, de déposer les armes dans les trois prochains mois, mettant ainsi fin à l’un des plus vieux conflits en Afrique, les apôtres de la violence et de l’émeute regardent ailleurs ; tout simplement parce qu’un homme victime de ses propres turpitudes refuse en toute lâcheté d’en assumer les conséquences.



À cet égard, l’Alliance Pour la République en perspective des deux jours de manifestation de l’opposition, engage tous les militants et responsables du Parti, ceux de la coalition, tous les démocrates et républicains à la mobilisation pour faire face aux tentatives de troubles annoncées et qui sont tout simplement inacceptables ainsi qu’aux actes violents et autres provocations qui visent à installer le chaos, l’insécurité et l’instabilité.