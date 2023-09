Manifestation violente à Khossanto (Kedougou): Les organisations sénégalaises des droits de l’homme exigent une enquête indépendante

La Ligue Sénégalaise des Droits Humains (LSDH), la Rencontre Africaine pour la Défense des Droits de l’Homme (RADDHO), AfrikaJom Center et Amnesty International Sénégal ont sorti un communiqué conjoint suite aux manifestations violentes intervenues à Khossanto, à 27 kilomètres de Sabodala.







Alioune Tine et ses camarades des autres organisations de lutte pour le respect des droits de l’homme ont fermement condamné la répression violente par la gendarmerie nationale d’une manifestation de la population de Khossanto, commune du département de Saraya, dans la région de Kédougou, qui protestait contre la modification d’un arrêté préfectoral fixant la composition et le fonctionnement des commissions de recrutement de la main d’œuvre locale non qualifiée par les entreprises minières, ce lundi.







Ces organisations ont constaté que les affrontements ont fait, selon plusieurs témoins dont le maire de la commune de Khossanto, deux morts : Bacary Cissokho, un déficient mental errant âgé de 50 ans et un ressortissant étranger. De cette manifestation, sept blessés par balle et des dizaines d'interpellations parmi les manifestants ont été signalés, selon le communiqué . Des membres des forces de sécurité seraient également blessés par des pierres jetées par les manifestants.







C’est pourquoi ces organisations demandent l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale pour faire la lumière sur les circonstances du décès de deux personnes lors de la manifestation. A cette fin, une autopsie doit être pratiquée sur les corps par un médecin légiste qualifié.







Elles exhortent les forces de défense et de sécurité à s’abstenir de tout usage excessif de la force contre les manifestants et recommandent aux autorités administratives de privilégier le dialogue et la concertation dans leurs rapports avec les citoyens.







Rappelons que ces manifestations font suite à la modification et le remplacement de l'arrêté N° 033/PD/SRY du 16 août 2016 portant création de commission chargée du recrutement locale de la main d'œuvre non qualifiée, les populations locales sont massivement sorties ce lundi matin 11 septembre 2023, pour brûler et barrer la route principale.