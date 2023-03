Manifestation de l’opposition : L’Alliance pour la République dégomme le communiqué de Pastef et appelle à la raison le leader « des patriotes »

C’est toujours la « guerre des communiqués » entre camp du pouvoir et de l’opposition. Cette dernière où Pastef est le plus au front face aux républicains, envisage un grand rassemblement ce mardi. Mais c’est déjà « les tensions verbales » notées depuis ce matin avec les leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar suivi de Pastef qui ensuite « est sermonné » par l’Alliance pour la république.

Dans son communiqué, le parti présidentiel considère que cela illustre, encore une fois, « l’insoutenable légèreté de ce parti ». L’Alliance pour la république précise que jamais les droits et les libertés n’ont été aussi renforcés au Sénégal. « Toutes les manifestations qui obéissent à la normalité légale ont été systématiquement autorisées. Le Sénégal est sans aucun doute l’un des rares pays où un parti politique et son leader persistent dans la défiance permanente aux institutions, traînent dans la boue tous les corps qui constituent le socle de l’État de droit, recourent à la violence physique et verbale contre tous ceux expriment une opinion contraire à la leur, diffament sans retenue et exaltent les sentiments les plus dangereux pour la cohésion nationale », lit-on sur le communiqué de l’APR qui veut se constituer en bouclier contre les détracteurs du régime et envisage sans répit combattre « cette arrogance et cette ignorance coupables des règles qui régissent l’État de droit ».



L’APR soutient, dans cette perspective, et sans réserve, l’État du Sénégal dans sa mission régalienne de veiller à la sécurité de chaque sénégalais, d’assurer l’ordre public et de faire respecter les institutions de la république. Selon le parti présidentiel, c'est faire preuve de diversion que d’insinuer l’existence de milices alors que tous les observateurs de bonne foi ont vu de leurs propres yeux Pastef et son leader déployer des bandes armées manifestement dédiées à leur logique insurrectionnelle en mars 2021.