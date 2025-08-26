Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse


Mandina Mancagne sous le choc : un père s’immole avec ses deux enfants après l’abandon de son épouse
La paisible localité de Mandina Mancagne, dans la commune de Niaguis, s’est réveillée ce dimanche dans l’horreur. Comme le rapporte L’Observateur, un drame familial d’une rare violence a bouleversé les habitants : M. Sambou, un père de famille en détresse, s’est immolé par le feu dans son domicile, entraînant avec lui ses deux enfants. L’un d’eux est décédé, tandis que l’autre lutte toujours contre la mort au Centre hospitalier régional de Ziguinchor.
 
Un dimanche tragique
 
Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, l’homme, marqué par son divorce et l’éloignement de son épouse, aurait sombré dans l’alcool et la dépression. Le jour du drame, après une violente altercation à l’église fréquentée par sa femme, il s’empare de ses deux enfants et les ramène de force chez lui. C’est là que, dans un geste désespéré, il s’asperge avec eux d’essence et met le feu à leur chambre, ignorant les cris et les supplications de sa fillette.
 
Une communauté sous le choc
 
Les voisins, alertés par les hurlements, ont tenté de sauver la famille en défonçant la porte de la maison faite de briques nues et de tôles, mais il était déjà trop tard. Le père avait succombé aux flammes, son garçon de 3 ans rendait son dernier souffle, et sa fille, grièvement brûlée, était transportée d’urgence à l’hôpital.
 
« Sambou s’était converti à l’islam par amour pour sa femme, mais elle s’est progressivement rapprochée de l’église évangélique, ce qu’il ne supportait pas », a confié à L’Observateur Papis Korentin Diatta, conseiller municipal de Niaguis.
 
Quand l’amour brisé vire au drame
 
Derrière ce drame se cache une histoire conjugale douloureuse. Selon les proches, les disputes et violences conjugales, accentuées par l’alcool, avaient poussé l’épouse à quitter le foyer, laissant Sambou isolé et psychologiquement atteint. Le conflit religieux, sur fond de conversion et de divergence spirituelle, n’aurait fait qu’aggraver les tensions.
 
La gendarmerie a ouvert une enquête pour comprendre les circonstances exactes de ce geste extrême.
Autres articles
Mardi 26 Août 2025
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte.

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°13/2025 portant statut et protection des lanceurs d'alerte. - 26/08/2025

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments

Mafia pharmaceutique à Duopharm : la Dic démonte un vaste réseau de voleurs et receleurs de médicaments - 26/08/2025

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... »

Première réaction de Abass Fall après son élection : « La ville de Dakar ne sera plus politisée... » - 25/08/2025

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin

Dakar a un nouveau maire : Abass Fall élu après le scrutin - 25/08/2025

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie

Teyliom condamnée par le tribunal de commerce : la société sous la menace d’une saisie - 25/08/2025

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°12/2025 portant création de l'OFNAC .

[🛑DIRECT ] Assemblée Nationale : Examen du projet de loi n°12/2025 portant création de l'OFNAC . - 25/08/2025

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés

Tribunal de commerce : Sogetrans défie Sofico et la Banque Atlantique …7,65 MILLIARDS Fcfa contestés - 25/08/2025

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes

Opération “Top Secret” à Boulome : comment Hamidou Djiba ,porte-parole du MFDC est tombé dans la nasse des gendarmes - 25/08/2025

Dette cachée : le député Guy Marius Sagna accuse le FMI d'avoir menti

Dette cachée : le député Guy Marius Sagna accuse le FMI d'avoir menti - 24/08/2025

Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national

Météo : Des pluies attendues à Dakar cet après-midi et sur l'ensemble du territoire national - 24/08/2025

Affaire mairie de Dakar : Les dessous d’une réunion secrète entre le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et

Affaire mairie de Dakar : Les dessous d’une réunion secrète entre le mouvement Taxawu Sénégal de Khalifa Sall et "Sénégal Bi Nu Bokk" de Barthélémy Dias - 23/08/2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025

[🛑DIRECT ] Point de presse gamou tivaouane 2025 - 23/08/2025

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA

KEUR WALLU À TOUBA – Le Khalife Général des Mourides envoie à Touba-Ca-Kanam 20 millions FCFA - 23/08/2025

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge

Affaire François Mancabou : un quatrième policier passe devant le juge - 23/08/2025

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées

Affaire «Kocc Barma» : le parquet sort l’artillerie lourde, trois nouvelles enquêtes déclenchées - 23/08/2025

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août

Requête de Barthélemy Dias : La Cour suprême convoque une audience ce 25 août - 22/08/2025

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé

Prix d’Excellence de Leadership Local (PELL) : Le journaliste Abdou Karim Ndiaye de Dakaractu nominé - 22/08/2025

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux

Inondations à Gandiaye -176 mm de pluies : plusieurs quartiers sous les eaux - 22/08/2025

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des

Insécurité, insalubrité et inondations : En détresse, les habitants des "SERAS" appellent à l'aide - 22/08/2025

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage

Plage de la Cour de cassation : trois « Homosexuels » surpris en pleins attouchements, la foule tente un lynchage - 22/08/2025

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge

Affaire François Mancabou : un troisième policier et un témoin « extérieur » dans le viseur du juge - 22/08/2025

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface

Marché d’armement à 45 milliards : rétrocommissions, valises de cash et intermédiaire fantôme à Dubaï… Le scandale qui éclabousse Dakar refait surface - 22/08/2025

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés

Bargny : 108 candidats à l’émigration irrégulière interceptés, deux organisateurs arrêtés - 21/08/2025

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat »

Immersion à Pikine : l’hivernage paralyse le commerce au marché « Syndicat » - 21/08/2025

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang

Sanctions contre des juges de la CPI: Dakar dénonce et exprime sa solidarité au juge Mame Mandiaye Niang - 21/08/2025

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants

[Reportage] Marché Syndicat de Pikine : entre eaux stagnantes, insécurité et survie des commerçants - 21/08/2025

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa

Expropriation XXL : La SR débusque une bamboula à plus de 2 milliards de Fcfa - 21/08/2025

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour

« La reine des voleurs de bétail » : une jeune femme de 24 ans à la tête d’un gang démantelé à Mbour - 21/08/2025

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye

Haute Cour de justice : 86 jours de silence, le mystère autour de l’audition de Mansour Faye - 21/08/2025

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars

Affaire Arcelor Mittal – Sénégal : le pacte secret qui enferme la souveraineté dans une nébuleuse d’acier et de dollars - 21/08/2025

RSS Syndication