Mame Mbaye Niang : "Je ne soutiens pas Amadou Ba et je l'assume !"

Le ministre du Tourisme et des Loisirs n'a pas porté de gants pour dire ce qu'il pense du choix porté sur le candidat de BBY, Amadou Ba. Invité de Infos Matin sur la Tfm, Mame Mbaye Niang s'explique : "Je suis avec Macky Sall pas avec un autre... Je n'ai pas peur de mes dires. Mon code d'honneur est que je suis avec Macky Sall en politique et je l'assume. J'ai dit à Pape Ngagne Ndiaye que..." je ne soutiens pas Amadou Ba et je l'assume"... Je n'ai pas peur et je ne dis que la vérité. Mon niveau d'implication et d'engagement, c'est par rapport à sa personne. Si c'était de la politique, j'allais quitter depuis.



Interpellé sur le congrès d'investiture du candidat de Benno Bokk Yakaar qui aura lieu, cet après midi, Mame Mbaye Niang soutient avoir eu connaissance de cet événement aujourd'hui même. (...) Je n'étais pas au courant de l'investiture. Je fais partie des membres fondateurs de l'Alliance pour la République (APR). Et j'avais dit que si Amadou Ba comptabilise l'électorat de Macky Sall, à 8h 30, on aura fini avec l'élection. Il ne l'a pas! C'est pas à moi de le dire à Macky Sall. Il ne faut pas qu'on se leurre. Je ne suis pas entré en politique par effraction. Je ne triche pas... Ceux qui avaient théorisé la candidature de Amadou Ba, ne sont plus dans cette dynamique. Comment tu penses être candidat de la majorité alors que tu ne peux pas aller dans certaines communes?", s'interroge le ministre du Tourisme et des loisirs. "Je suis véridique ! Quand je ne suis pas avec vous, je le dis", rétorque-t-il.