Mamadou Ibra Kane révèle : « Macky Sall est en train de monter un complot contre son PM Amadou Bâ »

Le président du mouvement « Demain c’est Maintenant » a fait une révélation de taille ! Dans un contexte politique agité notamment avec les dissidences au sein de Benno et particulièrement dans l’Apr, le candidat à la présidentielle qui a par la suite rallié les rangs du candidat de Benno, lâche une bombe. « À la place du doute, c'est un complot qui est ourdi contre le Premier ministre Amadou Bâ » répondait Mamadou Ibra Kane aux questions du journaliste de la Rfi, Christophe Boisbouvier lors d’un entretien ce mardi.







En l’interpellant sur cette question, le confrère du média français estime que des observateurs avancent que « ce serait que Macky Sall qui doute de la victoire du candidat Amadou Ba » et qu'il a saisi l'opportunité de la colère des partisans de Karim Wade, et de leur demande de commission d'enquête parlementaire, pour tout reporter et pour changer de candidat.







Mamadou Ibra Kane qui, de plus, évoque la question du report de la présidentielle et la position du Premier ministre. « On peut ne pas parler de relation houleuse. Il y a eu une rencontre et le Premier ministre Amadou Bâ a clairement fait savoir qu'il était contre tout report de l'élection présidentielle. Une position républicaine qu'il faut plutôt saluer » indique le président de « Demain c’est Maintenant ».