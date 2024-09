Mali: combats en cours près de l'aéroport de Bamako (sources sécuritaire et aéroportuaire)

Des combats sont en cours mardi en début d'après-midi près de l'aéroport de Bamako, théâtre plus tôt d'une rare double attaque revendiquée par des jihadistes affiliés à Al-Qaïda, ont indiqué à l'AFP des responsables sécuritaire et aéroportuaire sous couvert de l'anonymat.



Des échanges de tirs nourris ont lieu auprès du poste de police contrôlant l'accès au terminal civil quelques centaines de mètres plus loin, ont dit ces responsables.