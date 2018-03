Mali : Le Khalife Thierno Madani Tall œuvre pour l'intégration économique sous régionale

A l'occasion de la 33ème Ziarra annuelle de Thierno Hady Tall à Nioro du Sahel (Mali), le Khalife Thierno Madani Tall a profité de l'occasion, sous l'égide du Khalife Amadou Hady Tall, pour prier pour la paix et la concorde pour le peuple africain et surtout pour la sous région. Profitant de l'inauguration du poste de santé Sokhna Aguibou Mountaga Tall, construit sur fonds propres par le Khalife de Nioro, il invitera les fidèles à s'inspirer d'un tel acte qui a pour but d'assurer la santé aux populations. A ce propos il dira: « l'œuvre d'El hadj Oumar Foutiyou Tall est monumentale et ne peut se limiter à son jihad et à ses écrits, il prônait aussi l'intégration sous régionale dans toutes ses formes aussi bien sociales qu'économiques ». Le Khalife de poursuivre en notant : « nous devons revoir le tracé d'El hadj Omar pour comprendre qu'il ouvrait un couloir économique pour les fidèles et qu'il les invitait au travail. Il pouvait limiter son œuvre au Fouta mais il a su très tôt que notre survie en tant que peuple est dans la solidarité religieuse, sociale et économique »

Il insistera sur la prise en charge du développement économique en faisant de plus en plus confiance aux entreprises nationales: «constituez un capital économique fort et ne laissez pas les marchés aux entreprises étrangères, l'Afrique est l'avenir et les entrepreneurs Africains doivent retenir les capitaux en réunissant leurs expertises ».

Participant à la Grande Prière Nationale pour la Paix et la Quiétude et l'apaisement social au Mali, organisée par la communauté Musulmane de Bamako (Djike Sudubaba), en compagnie de l'ancien ministre du Mali, M. Mouhamed Niang, Il priera pour des élections apaisées au Mali, Sénégal, en Guinée Conakry, et pour la paix dans la sous région.